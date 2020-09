Empresas de Trás-os-Montes com dificuldades na internacionalização

Esta é a principal conclusão de um workshop realizado no NERBA, Associação Empresarial do Distrito de Bragança, com empresários transmontanos, na passada sexta-feira. As empresas puderam perceber a importância da exportação dos produtos e, acima de tudo, aprender o que é preciso fazer para aumentar os contactos com clientes e as cadeias de internacionalização através do marketing. Ricardo Terrinha fundou, recentemente, uma empresa de marketing e consultadoria e está agora a instalar-se na região de Trás-os-Montes. A internalização é um objectivo que o empresário espera alcançar. Por isso, com o workshop disse ter conseguido perceber quais os “investimentos”, os “fundos” e as “parecerias” necessárias. Como Ricardo Terrinha, também João Ferreira, com uma empresa de vinhos, procura a internacionalização do negócio. Apesar de estar já numa fase mais avançada, ainda tinha dúvidas que queria esclarecer. Considera que a maior dificuldade passa pela pesquisa do mercado. “Isto foi uma autêntica aula. Na gestão das redes sociais foi interessantíssimo. No aspecto da internacionalização é óbvio que sozinhos não conseguimos fazer nada, porque estar a pensar que vamos lá para fora e que é fácil vender, não é. É um processo que exige muito estudo, cooperação e competição”. Enquanto analista de mercado, Anabela Batista admitiu que leva tempo para perceber realmente qual é o mercado de cada empresa para a internacionalização. “Antes de procurarmos informação, temos que nos preparar. A selecção do mercado e saber exactamente se temos capacidades e recursos para isso requer um diagnóstico, uma análise e um planeamento”, afirmou. Feito o estudo, o marketing é a chave para se conseguir chegar ao mercado, segundo Diana Almeida. A consultora de marketing referiu que ainda há muitas dificuldades dos empresários nesta área, devido à complexidade da estratégia que deve ser utilizada e também, porque o cliente é desconfiado ao comprar produtos online, o que dificulta a pesquisa de mercado. “Quando estamos a delinear a estratégia é muito importante conhecer o perfil do cliente e só assim conseguimos direccionar a estratégia para as necessidades do cliente”. O workshop realizou-se no âmbito do projecto “Export Pure Products Trás-os- -Montes”, que já conta com duas acções, uma missão empresarial à Suíça e uma feira em Londres.