Estudantes seguram liderança após reviravolta no marcador

A equipa de Carlos Garcia alcançou a vitória já em tempo de compensação, aos 90’+4, através de Rui Tavares, depois de um bom jogo de futebol entre duas das melhores equipas do campeonato distrital.

O Sendim ainda esteve em vantagem, a vencer por 0-2, com golos de Henrique (4’) de penálti e de Chiquinho (12’).

Já perto do intervalo, aos 44’, Alex Soares iniciou a reviravolta no marcador ao reduzir para 1-2.

Na segunda metade, os Estudantes entram bem mais concentrados com Alex Soares a igualar (2-2) aos 68 minutos. O médio fez o segundo da conta pessoal e o nono golo no campeonato. Já em tempo de compensação, aos 90’+4, Rui Tavares cabeceou para golo, após um cruzamento da esquerda, e fixou o resultado em 3-2.

“A minha equipa entrou desconcentrada, mas na segunda parte conseguimos jogar melhor que na primeira. Jogámos contra uma grande equipa. Acho que foi a equipa mais difícil que defrontei esta temporada. O Sendim vai dar muito trabalho às restantes equipas”, afirmou Carlos Garcia, técnico dos Estudantes.

E o Sendim terminou o encontro reduzido a dez unidades, após a expulsão do central Nilton aos 70’, o que para Vítor Reis condicionou a sua equipa. “Jogámos quase meia hora só com dez jogadores e isso com uma equipa muito bem preparada com os Estudantes fez a diferença”, disse o treinador do Sendim.

Vítor Reis lamentou ainda a falta assinalada à sua equipa que deu origem ao golo da vitória dos Estudantes. “Não foi falta. Claro que já a terminar o jogo, com menos um homem e do outro lado com jogadores altos e fisicamente possantes foi complicado para a minha equipa. Isto é revoltante”.

Na jornada 8 destaque apara o brasileiro Hudson. O avançado do Carção fez poker na goleada, 7-0, ao F.C. Vinhais. Uma nota ainda para o Vilariça que conseguiu o primeiro ponto no campeonato ao empatar a uma bola com o Vila Flor SC.