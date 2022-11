Fabrice Fernandes, Catarina Dias, Adriano Lopes e Pedro Sauzelo no Campeonato da Europa de Kickboxing

A equipa portuguesa que vai competir no Campeonato da Europa de Kickboxing conta com quatro atletas do distrito de Bragança: Fabrice Fernandes (ADCMC/CCN), Catarina Dias, Adriano Lopes e Pedro Sauzelo (Ginásio Clube Mirandelense).

O brigantino Fabrice Fernandes vai competir Light Contact e Light Kick, -69 kg, e promete dar o máximo na competição. “Sempre preparado. Vou dar o meu melhor combate após combate”.

Fabrice não esconde a vontade de trazer uma medalha. “Não está fora das expectativas, como é lógico. O objectivo é chegar a um lugar no pódio”.

Mas, o brigantino antevê dificuldades num campeonato que vai contar com os melhores atletas europeus. “Vai estar muito forte. Neste campeonato vão estar os ‘tubarões’, face a expressão, da Europa”.

Quanto aos atletas Catarina Dias, Adriano Lopes e Pedro Sauzelo vão combater em Full Contact. Sónia Pereira, treinadora do Ginásio Clube Mirandelense, está confiante numa boa participação dos três atletas. “Temos noção das dificuldades, pois sabemos que estão os melhores dos melhores atletas. Mas, estar entre os melhores dá-nos mais força. Sabemos do valor dos nossos atletas, caso contrário não estariam de partida para uma competição deste nível”.

O Campeonato da Europa de Kickboxing conta com as categorias de seniores e masters e é organizado pela WAKO (World Association ok Kickboxing Organizations).

Fabrice Fernandes, Catarina Dias, Adriano Lopes e Pedro Sauzelo viajam hoje para a Turquia. A prova começa amanhã e termina no dia 20 deste mês.