Falcão resolve para o Moncorvo

Grupo Desportivo de Moncorvo e Argozelo defrontaram-se este sábado no jogo de abertura da jornada 20 da Divisão de Honra Pavimir.

A equipa do sul do distrito levou a melhor ao conseguir um triunfo caseiro por 1-0. Depois do nulo ao intervalo, o golo só surgiu na segunda metade, aos 49 minutos, com a assinatura de Falcão.

O G.D. Moncorvo tem agora 16 pontos e ocupa o 9º lugar. Quanto ao Argozelo é oitavo classificado com 22 pontos.

A jornada 20 fica completa amanhã com as partidas:

GD Mirandês – GD Bragança

Carção – Rebordelo

FC Vinhais – Vimioso

E. Africanos – GD Sendim

Vila Flor SC – FC Carrazeda