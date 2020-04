F.C. Mãe d’Água mantém mais novos activos com treinos online

A partir desta segunda-feira os jovens futebolistas do F.C. Mãe d´Água vão trabalhar em casa, sendo o os treinos orientados online e em directo nas diversas plataformas/canais oficiais do clube.

“Foram desenvolvidos planos de treino semanais para todos os escalões até final da época, com início esta segunda-feira (13 de Abril), que serão ministrados online e em direto nas diversas plataformas vivendo esta pandemia lado a lado com os nossos atletas e os seus encarregados de educação”, lê-se no comunicado emitido pelo clube brigantino.

A Covid-19 obrigou ao cancelamento de todas as actividades desportivas de todos os escalões, neste caso de formação, e os tricolores trataram de encontrar uma solução que permitisse manter a actividade do clube até ao final da temporada.

“Sabemos que nos próximos tempos o regresso à normalidade não será possível e, por essa razão, esta nova modalidade de treino torna-se importante para manter as rotinas dos nossos atletas bem como a sua condição física, técnica e mental”, acrescenta o documento.

O F.C. Mãe d´Água termina com uma mensagem de ânimo para todos os jovens jogadores. “Brevemente estaremos todos juntos novamente”.

Os treinos online acontecem à segunda-feira (19h15), à quinta-feira (19h15) e ao sábado (17h00).