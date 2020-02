Felipe Borges evita derrota fora de portas

O jogo acabou por se complicar para a formação da cidade do Tua, que aos 38 minutos ficou em desvantagem no marcador. Jimmy Ekua, num remate bem colocado, de meia distância, fez o 1-0.

O golo da igualdade só chegou na segunda metade. E que golo de Filipe Borges. Aos 53’, o central rematou de primeira, após canto batido da esquerda por Califo, e fixou o resultado em 1-1.

Frente à AD Oliveirense estrou-se o defesa Kiko. O jogador, de 19 anos, é um dos mais recentes reforços da formação mirandelense, tendo chegado por empréstimo do Vizela até ao final da temporada. Quanto a Vasco Lopes realizou o segundo jogo com a camisola alvinegra e parece ter já marcado a sua posição no 11 inicial.

Concluída a jornada 20, o Mirandela mantém-se no 13º lugar, agora com 23 pontos, e esta semana vai preparar a recepção à União da Madeira.