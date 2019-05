Fernando Mamede é o padrinho do IX Grande Prémio Marcelo de Azevedo

A edição deste ano é apadrinhada por uma das referências do atletismo nacional, Fernando Mamede. O antigo atleta olímpico continua a ser um exemplo para os mais novos, sobretudo nas disciplinas de fundo e meio fundo, bateu recordes internacionais e deteve o recorde mundial dos 10 000 metros entre 1984 e 1989.

Mamede aceitou de imediato o convite do município de Vila Flor e mostra-se satisfeito por ajudar a promover a modalidade. “Já estiveram aqui outros antigos atletas como a Fernanda Ribeiro e o António Pinto e o nosso papel é vir às localidades, apadrinhar as provas e partilhar as nossas vivências no atletismo nacional e internacional”, afirmou.

A presença de Fernando Mamede no Grande Prémio Marcelo de Azevedo “dá prestígio à prova” diz Fernando Barros, presidente do município de Vila Flor. “Eu quero que esta prova cresça em qualidade. Isto não é uma prova de meia-maratona, é uma prova selectiva de 10.000 metros, é uma prova que não é para todos e difícil de promover”, acrescentou.

O IX Grande Prémio Marcelo de Azevedo é organizado pelo município de Vila Flor, conta com mais de 500 atletas de clubes como Sporting, Várzea, FC Vizela ou Boavista, e o valor total dos prémios é de cerca de 3500 euros. A prova está marcada para domingo com início às 15h00.