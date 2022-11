Fernando Teixeira deixa comando técnico do Argozelo

Fernando Teixeira deixou o comando técnico do Argozelo. A decisão foi comunicada esta segunda-feira e após a eliminação da Taça Distrital. Ontem, o Argozelo venceu o Carção por uma bola a zero na segunda mão da pré-eliminatória mas não foi suficiente para continuar a disputar o troféu, já que tinha perdido o primeiro jogo por 0-2.

“Termina assim um longo percurso no futebol. É chegada a hora de ‘arrumar as botas’ tal como era minha pretensão de o fazer no final da presente época desportiva. Quero agradecer à direcção presidida pelo meu amigo e antigo capitão Nuno Carvalho e pela oportunidade de treinar este clube”, começou por destacar.

Teixeira cumpria a segunda temporada consecutiva, depois de ter aceitado regressar ao clube, na época passada, numa fase complicada do Argozelo em termos financeiros.

“Saio de cabeça erguida. Tudo tentei, tudo fiz por este clube numa fase difícil do mesmo. No futebol como na vida há ciclos que começam e terminam. Este foi um, acrescentou.

O treinador, de 58 anos, termina a ligação ao Argozelo mas também como treinador. “Aos jogadores que ao longo desta caminhada tive a oportunidade de treinar, quero deixar uma palavra de reconhecimento e agradecimento. Aos presidentes e dirigentes que comigo conviveram quero, da mesma forma, deixar uma palavra de apreço pela oportunidade que me foi dada para treinar os seus clubes. Aos árbitros e outros agentes desportivos um especial abraço e que continuem a dignificar o futebol da nossa região. Por último, ao meu inseparável companheiro e amigo Rocha, que desde o início esteve comigo nos bons e maus momentos, um especial reconhecimento de gratidão e de amizade para além do futebol”.

A saída de Fernando Teixeira acontece numa fase inicial do campeonato distrital, com apenas cinco jornadas realizadas, e cm o Argozelo na sexta posição com 9 pontos.

Esta não foi a primeira vez que Frenado Teixeira treinou o Argozelo. O técnico foi o grande responsável pelo primeiro título distrital na época 2009/2010.