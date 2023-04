Festa da Taça Distrital regressa ao Municipal de Bragança

Cinco anos depois, o Estádio Municipal de Bragança volta a receber a final da Taça Distrital de futebol.

O “pequeno Jamor” do distrito recebe a festa da prova rainha do futebol distrital no dia 30 de Abril. A final coloca frente a frente o S.C. Mirandela e o Rebordelo.

A Associação de Futebol de Bragança tinha inicialmente previsto a realização do jogo para o dia 1 de Maio, em Macedo de Cavaleiros, mas acabou por ser alterada a data e o local devido “ à actividade intensa e densa da Associação de Futebol de Bragança com a recepção dos Torneios de Desenvolvimento UEFA Sub-16 Masculino e Feminino entre os dias 1 e 16 de Maio”, como se lê na nota informativa da AFB.

A Associação de Futebol de Bragança tem apostado na descentralização e em levar a final da Taça Distrital a todos os concelhos do distrito.

Macedo de Cavaleiros (2015), Miranda do Douro (2016 e 2022), Bragança (2017 e 2018) e Mirandela (2019) foram as sedes de concelho que receberam a competição nos últimos oito anos.