Formação sub-15 do CAB vence na Maia

A formação sub-15 do Clube Académico de Bragança venceu, este domingo, o HC Maia por 0-5, em jogo da jornada 4 da série C do Campeonato Distrital da Associação de Patinagem do Porto.

Eduardo Camões, que apontou três golos, Kiko e Pedro Fernandes marcaram para a formação brigantina.

Na próxima jornada, marcada para o dia 6 de Novembro, o CAB recebe o Gulpilhares B.

Já a equipa sub-17 perdeu fora de portas com o F.C.Porto A, 6-3 foi o resultado da partida relativa à jornada 4 da série B. Ana Fernandes (2) e Alex marcaram para os transmontanos.

No dia 5 de Novembro, o CAB defronta em casa o Carvalhos A.

Quanto aos sub-13 também perderam na recepção à AD Valongo A por 1-9, numa partida referente à jornada 3 da série D. Diogo Afonso apontou o tento solitário do CAB. Segue-se o jogo com a AA Espinho A no dia 5 de Novembro, em Bragança.

