FPF cria fundo para apoiar as competições distritais

A Federação Portuguesa de Futebol reuniu com as associações de futebol distritais e regionais e anunciou a criação de um fundo no valor de 2,2 milhões de euros, para ajudar os clubes das competições distritais que se viram obrigados a suspender a sua actividade devido à pandemia da Covid-19.

A verba será distribuída pelas associações de futebol de todo o país e cada uma receberá 15 mil euros.

A medida tem como objectivo permitir que as associações auxiliem os clubes das suas competições neste período, especialmente difícil, em que as provas foram suspensas devido à pandemia. Este programa de auxílio terá uma parte a fundo perdido e outra a título de empréstimo, a liquidar até à época 2024/2025.

Os campeonatos distritais foram suspensos no passado mês de Janeiro devido às medidas de combate à propagação da Covid-19 e a actividade só deverá ser retomada no início de Abril já que o início do desconfinamento está previsto para o final de Março.