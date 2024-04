Freixo de Espada acolhe até sábado o Campeonato Europeu de Pelota

Vão competir nove selecções europeias, são elas: Portugal, França, Países Baixos, Itália, Inglaterra, Comunidade Valenciana, Comunidade Autónoma do País Basco, Irlanda e Bélgica, que disputam o título de Campeão Europeu de Pelota 2024, de hoje até sábado, em Freixo de Espada à Cinta.

Nuno Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, referiu que este acontecimento “é algo que é inédito na história do nosso país” e que “valeu apostar na reactivação dos jogos tradicionais, especialmente na pelota”, que “era algo que estava praticamente esquecido” e, neste momento, “está vivo e recomenda-se”. “Já há muitos atletas a praticar a modalidade e temos elementos de Freixo na Selecção Nacional, o que muito orgulha o nosso município”, afirmou o presidente.

Nuno Ferreira destacou o impacto económico que o Campeonato Europeu de Pelota está a ter em Freixo de Espada à Cinta. “Vão estar na competição cerca de 200 atletas. Durante esta semana, vão investir, em média, 80 euros por dia o que se vai reflectir na economia local. A hotelaria está esgotada, o que demonstra o empenho e a envergadura desta competição desportiva”, salientou.

Este Campeonato Europeu de Pelota tem a particularidade de, pela primeira vez na história das competições da modalidade, incluir a prática tradicional do jogo da Pelota em Freixo de Espada à Cinta, onde se joga contra os frontões laterais da Igreja Matriz. Esta forma de jogar assume-se como um elemento caraterizador e diferenciador da Pelota de Freixo de Espada à Cinta, que segundo o município “é um dos motivos para o reconhecimento nacional e internacional, onde o concelho é conhecido como o bastião da pelota portuguesa”.

O Campeonato Europeu de Pelota vai ser jogado no espaço exterior da Igreja Matriz, no Pavilhão Gimnodesportivo, no Estádio Municipal e numa rua junto ao Auditório Municipal de Freixo de Espada à Cinta.