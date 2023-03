Freixo de Espada à Cinta recebe Campeonato da Europa de Pelota em 2024

A vila de Freixo de Espada à Cinta será o palco do Campeonato Europeu de Pelota em Abril do próximo ano.

A realização da prova em território transmontano ficou decidida esta segunda-feira, em Valência, Espanha, após uma reunião entre o presidente da Federação Mundial de Pelota, Alberto Soldado, e o vereador do município de Freixo, Pedro Vicente.

O Campeonato Europeu de Pelota 2024 vai trazer a Freixo de Espada à Cinta cerca de 150 atletas de várias selecções europeias. O evento vai ter impacto a nível desportivo e na economia do concelho.

A pelota é um jogo tradicional português com mais de 100 anos de história, jogado, sobretudo, em zonas da raia, como Guarda, Figueira de Castelo Rodrigo e Freixo de Espada à Cinta.

É também em Valência que decorre desde esta segunda-feira e até sábado, dia 1 de Abril o Campeonato do Mundo de Pelota, que conta com três atletas de Freixo. Jorge Dias, Hélder Tavares e Tiago Madeira foram seleccionados para representar a Selecção Portuguesa de Pelota durante o Torneio de Pelota que decorreu no passado dia 04 de Março, durante a Feira da Amendoeira em Flor, que contou com a presença do seleccionador nacional da modalidade.

