Freixo de Espada à Cinta recebeu o “Street Football Move”

O “Street Football Move”, em português “Movimento Futebol de Rua”, chegou a Freixo de Espada à Cinta.

Depois de ter estado em Alfândega da Fé, no passado mês de Novembro, o projecto da A.F. Bragança promoveu a prática de desporto, neste caso de futebol, no sul do distrito, no Dia Mundial da Actividade Física.

A actividade, que se realizou no Jardim da Seda, contou com 88 crianças 1º ciclo do Ensino Básico.

O projecto é financiado pela UEFA, aliás foi o único português aprovado pelo organismo que gere o futebol europeu e envolve os 12 municípios do distrito de Bragança e os Agrupamentos de Escolas.

A iniciativa pretende chegar às crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 15 anos e fomentar a prática desportiva, de forma a combater o sedentarismo.

O “Street Football Move” foi uma das 42 candidaturas, entre mais de 400, aprovadas pela UEFA. É um projecto de dois anos, tem uma despesa comparticipada pela UEFA de 100 mil euros, e pretende chegar, por ano, a cinco mil crianças do distrito de Bragança.

Foto de Município de Freixo de Espada à Cinta