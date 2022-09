GD Vilar de Perdizes vence Bragança nos penáltis e conquista Taça Transmontana

Ainda não foi desta que o campeão da A.F. Bragança venceu a Taça Transmontana.

Num jogo realizado este sábado, em Vila Pouca de Aguiar, o GD Vilar de Perdizes foi mais certeiro na lotaria dos penáltis e manteve a hegemonia dos emblemas da A.F. Vila Real na competição.

O Grupo Desportivo de Bragança ainda esteve a vencer com um golo do avançado Abbas, apontado na primeira metade.

Os brigantinos conservaram a vantagem praticamente até ao final do encontro. Mas, já em cima do apito final, Moreno repôs a igualdade (1-1), após a marcação de um livre, e levou as decisões para os penáltis.

Tomás Santos acabou por ser decisivo pois marcou o penálti decisivo e que garantiu ao GD Vilar de Perdizes a conquista, pela primeira vez, da IV edição da Taça Transmontana de Futebol.

A equipa treinada por Vítor Gamito entra na galeria de vencedores do troféu que coloca frente a frente o campeão da A.F. Vila Real e da A.F. Bragança, depois de Mondinense, Chaves Satélite e S.C. Vila Real.