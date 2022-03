GDB reforça liderança, Mirandês segue ciclo positivo e Moncorvo dá sapatada na crise de resultados

O destaque da jornada 18 da Divisão de Honra Pavimir vai para o Grupo Desportivo de Moncorvo. A equipa treinada por Urgel Carvalho quebrou o jejum de sete jogos sem vencer e somou três pontos na recepção ao Grupo Desportivo de Sendim. 1-0 foi o resultado do jogo com a assinatura de Pinto.

Em grande continua o G.D. Mirandês que não conhece o sabor da derrota há oito jornadas. Os comandados de Nuno Rangel receberam e venceram o Vila Flor SC por um expressivo 4-1. Francisco, Elvis, Diogo e Ema rubricaram os golos da vitória. Kenny Reis apontou o tento solitário da formação orientada por Carlitos.

No topo da tabela classificativa não há alterações. O Grupo Desportivo de Bragança somou três pontos no terreno do Carção. Os brigantinos venceram por 1-4 com golos de Paulo Roberto, que bisou, Litcha e Mantorras. O tento dom Carção foi apontado por Boris, o segundo melhor marcador do campeonato, de penálti.

Os canarinhos reforçaram a liderança e atingiram um número redondo em termos de pontuação, 50 pontos.

Logo atrás, no segundo lugar, segue o Rebordelo que no domingo venceu por 0-2 no reduto do Argozelo. Vinicius voltou a resolver para o conjunto orientado por Nuno Loureiro. O avançado brasileiro apontou os dois golos e já soma cinco tentos em duas jornadas. Quanto ao Argozelo falhou dois penáltis.

O pódio do campeonato fecha com o F.C. Vinhais no terceiro lugar, com 37 pontos. A formação treinada por Nuno Fernandes venceu, em casa, o F.C. Carrazeda por 3-1, mas ainda esteve a perder. Pedro Vieira marcou para os visitantes. Depois, o central Nelson Edra fez o 1-1, Tiago assinou o 2-1 e Ruben fixou o resultado em 3-1.

Quanto à partida Estudantes Africanos – Vimioso não se realizou.

Pausa para a Taça Distrital

O campeonato pára no próximo domingo para se jogar a segunda mão das meias-finais da Taça Distrital da A.F. Bragança. A eliminatória está em aberto depois do empate sem golos entre Rebordelo e Bragança no primeiro jogo, realizado a 20 de Fevereiro, e do triunfo magro, 0-1, do Sendim frente ao Carção.

Todas as decisões estão, assim, guardadas para o próximo domingo. Bragança – Rebordelo e Sendim – Carção têm pontapé de saída marcado para as 14h30.

Foto de Duarte Pacheco