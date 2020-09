GDB responde ao SCM em comunicado e garante já ter tomado medidas internas

No documento enviado pela Comissão Administrativa dos brigantinos lê-se que o clube “já tomou as medidas relativas ao mesmo de acordo com o regulamento interno do clube”, acrescentado que o GDB “não se revê em qualquer comportamento anti-desportivo nem com a falta de valores”.

A Comissão Administrativa informa ainda que já enviou “um pedido de desculpas à Direcção do S.C. Mirandela, aos seus atletas, sócios e simpatizantes”, reiterando “total respeito por todos os clubes e instituições”.