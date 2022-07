Geraldo conquista bronze em singulares nos Jogos do Mediterrâneo

Depois de ter ajudado a Selecção Nacional de Ténis de Mesa masculina a conquistar medalha de prata, João Geraldo arrecadou bronze em singulares nos Jogos do Mediterrâneo Oran 2022, na Argélia.

João Geraldo (nº 42 do ranking mundial) conquistou a medalha de bronze ao vencer o italiano Niagol Stoyanov (116º do ranking mundial) por 4-0. Nas meias-finais, Geraldo perdeu com o espanhol Alvaro Robles (61º), que conquistou o ouro. Nos quartos de final, foi mais forte que o grego Ioannis Sgouropoulos (175º).

João Geraldo continua a somar medalhas e vitórias esta temporada. Este ano, em Junho, o mirandelense sagrou-se bicampeão da Liga francesa de ténis de mesa, pelo Loups d´Angers, a equipa que representa desde 2018.

Geraldo foi ainda o jogador com melhor score na sua equipa e ficou no Top 3 dos atletas com melhor prestação individual na competição gaulesa.

Em 2014, o atleta foi campeão europeu ao serviço da selecção nacional e medalha de ouro na estreia dos jogos europeus, em Baku, no Azerbeijão, em 2015.

À medalha de bronze de João Geraldo junta-se a de prata de Shao Jieni em singulares femininos, que ajudou Portugal a conquistar bronze por equipas.

No total, as selecções nacionais de ténis de mesa somaram quatro medalhas nos Jogos do Mediterrâneo Oran 2022, na Argélia, que terminam na próxima terça-feira, dia 5 de Julho.

Foto de FPTM