Ginásio Clube de Bragança em bom plano no Campeonato Nacional de Corta-Mato

O Ginásio Clube de Bragança competiu nos Campeonatos Nacionais de Corta-Mato, que se realizaram este domingo na Amora, Seixal.

O emblema brigantino participou com nove atletas na prova principal masculina e foi mesmo a equipa com maior representação da Associação de Atletismo de Bragança.

Em absolutos masculinos, Braima Dabó conseguiu a melhor classificação do GCB. O atleta guineense foi 84º classificado na distância de 10 quilómetros com o tempo de 00:33:37 minutos, seguido de João Melgo (87º), Pablo Alves (118º), João Carlos Ferreira (127º), Jorge Pires (132º), Manuel Palmeiro (144º), Alírio Sebastião (150º) e Hélder Narciso (152º).

Quanto a Nuno Quitério foi obrigado a desistir da prova devido a uma lesão.

A nível colectivo, o Ginásio Clube de Bragança conseguiu a 20ª posição num universo de 26 clubes participantes. O SL Benfica foi o clube vencedor da edição deste ano.

Em prova esteve ainda a brigantina Tânia Fernandes em representação do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, que terminou a corrida no 39º lugar em femininos.

Também este domingo, cinco atletas do GCB participaram no Trail Pobo de Miranda, em Miranda do Douro.

No trail longo, de 20 quilómetros, César Pires terminou no sétimo lugar da geral e foi terceiro em veteranos M50, seguido de João Paulo Preto que alcançou a terceira posição em veteranos M40. Paulo Neto foi 11º na geral e quarto classificado em seniores masculinos.

Em femininos, Rosária Sebastião foi 21ª classificada da geral absoluta e segunda em veteranas F40. Inês Matos terminou no 25º lugar da feral e no terceiro em veteranas F40.

Por equipas, o GCB terminou a prova com 26 pontos, os mesmos que a primeira equipa classificada, os Linces do Marão.

Foto GCB