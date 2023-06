Ginásio Clube de Bragança soma sete pódios em duas provas

Domingo foi dia de rumar ao Minho para a 16ª Corrida Caldas das Taipas, em Guimarães, um aprova em que o Ginásio Clube de Bragança se fez representar por 10 atletas na distância de 10 quilómetros.

Ítala Marx foi a primeira atleta do clube brigantino a chegar à meta na 9.ª posição com o tempo de 48 minutos e 30 segundos. Em masculinos, Hélder Narciso terminou no 73.º da geral, gastando 39 minutos e 39 segundos.

Ao pódio subiu a atleta Eufémia Domingues que venceu em Masters 60 e foi 43.ª da geral e a nível colectivo o GCB terminou na terceira posição.

Também este domingo, em Alfândega da Fé, o Ginásio Clube de Bragaça participou com 12 atletas na 6.ª Meia Maratona da Cereja.

Na distância de 10 quilómetros, Mnauel Palmeiro alcançou o oitavo lugar e Rosária Sebastião conseguiu o segundo lugar em Veteranas 1, depois do 22.º tempo conseguido na classaificação geral.

Nos 21 quilómetros, João Pualo Preto conseguiu o melhor tempo do GCB, foi 10.º com o tempo de 01h29m13s.

Anabela Bordalo foi segunda em Veteranas 2 e 33.ª nas contas finais. Qunato a Casimiro Carneiro foi 40.º e venceu no escalão de Veteranos 4.

Nas corridas jovens, Camila Moreira venceu em juvenis femininos e Rodrigo Moreira em infantis masculinos.

Fotos de GCB