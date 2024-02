Governo autoriza lançamento de concurso para ligação aérea Bragança-Portimão

O Governo já deu luz verde para o lançamento do concurso público para manter a ligação aérea Bragança-Vila Real-Viseu- -Portimão. Foi aprovado no decorrer do Conselho de Ministros, da passada quinta-feira, e pode ler-se no site oficial da República Portuguesa que foi aprovada a realização de despesa referente à “adjudicação da prestação de serviços aéreos regulares, em regime de concessão, na rota Bragança/Vila Real/Viseu/Portimão, pelo período de quatro anos”. No final do ano passado, o Jornal Nordeste avançou que a carreira aérea estaria em risco, uma vez que o actual concurso público termina já a 28 de Fevereiro e até agora o Governo não tinha aberto o concurso público. A ligação aérea é feita pela Sevenair, desde 2009, que disse que não prestará qualquer serviço a partir do dia que o concurso terminar. O director de voos, Sérgio Leal, frisou ainda que não estavam dispostos a entrar no novo concurso público se os valores fossem os mesmos, visto que tiveram um prejuízo de centenas de euros. Esperam agora pelo caderno de encargos para saber quais são as condições do concurso público. A partir de 28 de Fevereiro já não está disponível a venda de bilhetes. Mesmo que seja aberto agora, o concurso público demora, pelo menos, seis meses para estar concluído, o que significa, que há fortes probabilidades de Bragança e Vila Real deixarem de ter avião durante alguns meses. Para impedir que isso aconteça, o Governo terá que fazer um ajuste directo.

Foto: Sevenair