GPS EPIC Series começa em Macedo de Cavaleiros

O maior passeio turístico de BTT está de regresso ao coração do nordeste transmontano com o “BTT Terras de Cavaleiros” e vai contar com mais de meio milhar de participantes.

Esta será a quinta vez que o GPS EPIC passa por Macedo de Cavaleiros, depois de do interregno de um ano, e tem a organização do Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros.

Este passeio é muito mais que um evento desportivo. Trata-se de um verdadeiro roteiro turístico e gastronómico das localidades por onde passa.

Em Macedo de Cavaleiros a Serra de Bornes e a Albufeira do Azibo são os pontos de referência para quem participa e há duas alternativas de percurso: um de 40 km e outro de 60 km.

O GPS EPIC Series é amigo do ambiente pois como indica o próprio nome é usado GPS para a orientação dos participantes não havendo marcações com fitas ou placas.

O conceito desta actividade foi criado em 2011 e em 2014 iniciou-se o Circuito GPS EPIC Series.

No final do passeio vão ser apresentadas as etapas do GPS EPIC SERIES 2019. A iniciativa integra a Feira da Caça e Turismo de Macedo de Cavaleiros, que começa esta quinta-feira.