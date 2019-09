Grande Prémio de Bragança vai apurar vencedores do Open Regional de Estrada

O Grande Prémio de Bragança estava inicialmente agendado para Torre de Moncorvo e conta com cerca de uma centena de participantes. “Por questões de agenda do município não foi possível avançar com a prova em Moncorvo. Para não haver alteração da data decidimos trazer a competição para Bragança”, explicou Miguel Monteiro, presidente da ACB.

Os custos com o policiamento levaram ao cancelamento de provas como as 6 Horas de Bragança e a competição “Entre as pontes” em Mirandela ficou sem efeitos por motivos de obras na cidade.

O Grande Prémio de Ciclismo vai desta forma fechar a época de estrada no distrito e vai decorrer no Circuito do Turismo, com início às 09h30 junto às Piscinas Municipais.