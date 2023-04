Grupo Desportivo de Bragança vai a votos no dia 5 de Maio

Paulo Afonso, presidente dos canarinhos, deverá avançar para a recandidatura, apesar de ainda não ter confirmado a intenção, o que deve acontecer no dia 28 deste mês, data limite para a apresentação de listas.

No caso de haver mais que uma lista candidata o acto eleitoral “será adiado para uma data a definir pela Mesa de Assembleia geral”, como se lê na convocatória.

Paulo Afonso assumiu a liderança do GDB no dia 18 de Junho de 2021, depois de ter integrado a comissão administrativa que geriu o clube entre 2020 e 2021. Na altura, o líder dos brigantinos encabeçou a única lista a sufrágio e foi eleita pela maioria dos sócios, com 41 votos e duas abstenções.

A próxima direcção do GDB vai liderar o clube no campeonato distrital, depois de ter terminado o Campeonato de Portugal no último lugar da série A com 21 pontos.