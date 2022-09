Grupo Desportivo Sendim com liderança feminina na equipa técnica

Depois de Rute Carvalho ter treinador a Associação Recreativa Alfandeguense em 2019, Bina Rodrigues é a segunda mulher a assumir o comando técnico de uma equipa de futsal masculino no distrito de Bragança.

A ex-guarda-redes de futsal, que na época passada defendeu a baliza do Grupo Desportivo Macedense, vai estrear-se como treinadora. Bina Rodrigues assumiu o comando técnico do Grupo Desportivo de Sendim e já prepara a equipa para o Campeonato Distrital de Futsal sénior masculinos. “É um grande desafio e será mais uma grande aprendizagem para mim”, referiu a treinadora em entrevista à Rádio Brigantia.

Bina Rodrigues tem 42 anos e uma vasta experiência como guarda-redes. As mulheres já começaram a ganhar terreno no futsal, mas a treinadora lamenta que ainda haja “algum preconceito”. “Ainda há algum machismo e preconceito, infelizmente. É que se for um homem a perder uma jogo ou dois no comando técnico de uma equipa ninguém diz nada, mas se for uma mulher apontam logo o dedo”.

Mas, Bina Rodrigues está preparada para o desafio que tem em mãos. As dificuldades vão surgir e está ciente das condicionantes, desde logo o facto de o plantel contar com muitos atletas que estão a jogar futsal pela primeira vez. “Vamos ter várias dificuldades. É uma equipa que está a iniciar-se na modalidade. A maior parte dos jogadores nunca jogou futsal”.

Ainda assim, a treinadora garante uma equipa lutadora. “Vamos tentar fazer o nosso melhor e entrar em casa jogo para ganhar”.

O plantel do Grupo Desportivo de Sendim é bastante jovem. O mais velho e experiente é Branquinho. O ex-jogador do Mogadouro, que na época passada jogou futebol no Vimioso, reforçou a formação do concelho de Miranda do Douro.

Bina Rodrigues também faz parte da recém eleita direcção do Grupo Desportivo de Sendim. A treinadora vai estrear-se no comando no comando técnico da equipa no Campeonato Distrital de Futsal sénior masculinos.

Na primeira jornada, marcada para o dia 7 de Outubro, o G.D. Sendim recebe a Escola de Futsal Arnaldo Pereira.