Homem acusado de matar pastor em Torre de Moncorvo morre antes de conhecer a sentença

Segundo avançou a Agência Lusa, o arguido morreu em dezembro e a leitura do acórdão estava prevista para ontem, no Tribunal de Bragança.

O caso remonta a 2019, quando o suspeito, na altura com 66 anos, terá disparado, à distância, contra o pastor, de 42 anos, tendo-o atingido na cabeça. A morte foi imediata, de acordo com um comunicado feito pela Policia Judiciária. No entanto, a arma nunca apareceu.

No tribunal foi mencionado que o suspeito, era casado, e “acreditaria que, com a morte do pastor, a companheira da vítima mortal acederia a manter com ele uma relação amorosa”.

Uma vez que o único suspeito morreu, o processo criminal fica extinto.