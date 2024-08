Idoso de Freixedelo morreu com Febre Hemorrágica Crimeia-Congo: primeiro caso em Portugal

O homem tinha 83 anos e esteve internado no hospital de Bragança, tendo acabado por morrer, a 22 de Julho. Vivia na aldeia de Freixedelo. Agora a Direcção-Geral da Saúde revelou que o idoso morreu com Febre Hemorrágica Crimeia-Congo. A doença é contagiosa e pode ser transmitida pela picada de uma carraça, através de contacto com animais, como cabras e javalis. Pode ser transmitida entre pessoas, se houve contacto com sangue ou saliva da pessoa infectada. Segundo a DGS, “não há risco de surto” e foi um caso “esporádico”. Terão sido identificados os contactos próximos do idoso, para perceber se estão infectados. Os sintomas da Febre Hemorrágica Crimeia-Congo são hemorragias, tonturas, náuseas e vómitos e pode levar a insuficiência hepática. O período de incubação pode ser entre um a três dias, máximo nove, após picada da carraça, ou de cinco a seis dias, máximo 13, após contacto com sangue de infectados, segundo a DGS. A taxa de mortalidade ronda os 30%. Estão também a ser recolhidas carraças na região, para despistar vírus. A Direcção-Geral de Saúde recomenda o uso de roupas claras e compridas e de repelente de insectos, evitar o contacto com vegetação e verificar a roupa e o cabelo no regresso dos trabalhos no campo. A Febre Hemorrágica Crimeia-Congo existe em regiões da África, Médio Oriente e Europa Oriental. Já foram identificados casos em Espanha.