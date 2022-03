Inscrições para a 1ª Meia Maratona das Cantarinhas abrem na segunda-feira (dia 7)

Depois de ter sido adiada duas vezes, devido à pandemia da covid-19, a 1ª Meia-Maratona das Cantarinhas vai, finalmente, para a estrada.

A antiga Corrida das Cantarinhas e realiza-se no próximo dia 8 de Maio, em Bragança e as inscrições abrem na próxima segunda-feira, dia 7 de Março. “Esperamos que adesão seja grande, pois já muita gente nos perguntou quando abriam as inscrições”, disse Carlos Fernandes, presidente do Ginásio Clube de Bragança.

As expectativas de Carlos Fernandes são grandes e conta que cerca de 800 atletas participem naquela que será a primeira Meia Maratona da cidade de Bragança. “O nosso desejo é, no conjunto, conseguirmos cerca de 800 atletas. Estamos a contactar os atletas que já venceram várias vezes a corrida, como o Rui Teixeira (Sporting) para participarem na prova. Esperamos também que o nosso Ricardo Ribas venha e que traga alguns dos seus atletas”.

O facto de haver várias provas marcadas para o início de Maio pode, segundo Carlos Fernandes, desviar alguns atletas da corrida. “Sabemos que há alguma concorrência, pois há várias provas marcadas em simultâneo, mas queremos trazer vários atletas de nome”.

O padrinho da prova também já está escolhido, Braima Dabó, ex-atleta do Ginásio Clube de Bragança. “O Braima é um atleta que passou pelo Ginásio Clube de Bragança e que mora em Bragança já há algum tempo e pelas atitudes que tem tido de fair-play merece que seja reconhecido mais uma vez”, explicou o presidente do GCB.

Braima Dabó representa actualmente o Maia AC e em 2019 foi galardoado, no Mónaco, pela World Athletics, Federação Internacional de Atletismo, após o gesto de entreajuda para com um adversário durante os Mundiais de Doha. Um gesto que lhe valeu a condecoração com a medalha da Ordem do Mérito pelo presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

A 1ª Meia Maratona das Cantarinhas, antiga Milha e Corrida das Cantarinhas, está agendada para o próximo dia 8 de Maio nas distâncias de 21, 10 e 5 quilómetros. Há ainda as corridas jovens e uma caminhada.

A 1ª Meia-Maratona das Cantarinhas é organizada pelo Ginásio Clube de Bragança em parceria com o município brigantino.