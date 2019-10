IPB com mais de 2000 alunos de países de língua oficial portuguesa

Um número que representa um peso importante nas receitas do politécnico de Bragança. “A maioria provém de países lusófonos, Cabo Verde, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné e, portanto, constituem a maioria dos nossos alunos estrangeiros. Os alunos internacionais representam um terço dos nossos estudantes. Um número que tem claramente um peso significativo nas receitas do IPB”, admitiu o presidente do instituto, Orlando Rodrigues, à margem da abertura do II Encontro Internacional de Língua Portuguesa e Relações Lusófonas – Lusoconf. O presidente do IPB adiantou ainda que o número de novos alunos estrangeiros ainda não está fechado, porque se mantêm os problemas com os vistos. “Tinha sido criado um programa de facilitação mas não chegou a ser posto em prática. Muitos alunos fizeram pré-inscrição e pagaram a primeira prestação de matrículas, nós comunicamos isso às embaixadas, mas os vistos ainda não foram atribuídos. Então prolongámos as matrículas para acolher esses alunos que já tinham sido admitidos”, acrescentou. O autarca brigantino, Hernâni Dias, afirma é necessário saber aproveitar a riqueza cultural e também económica que pode advir com o aumento dos residentes estrangeiros, em Bragança. “Hoje na cidade teremos cerca de 10% da população residente que são pessoas de outros países. O valor acrescentado que tem a ver com a língua portuguesa representa muito dinheiro no mundo e nós aqui também temos de aproveitar a capacidade dos nossos residentes actuais provenientes dos PALOP, que são um bom activo no que tem a ver com a componente económica”, disse. O Lusoconf, uma organização conjunta entre o IPB e câmara municipal de Bragança, debateu entre os dias 17 e 19, em Bragança, a língua portuguesa e as relações lusófonas, abordando temas como a importância económica da lusofonia, que aumentou a sua importância no contexto mundial.