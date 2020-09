IPB entre as cinco instituições que mais cresceram

No Instituto Politécnico de Bragança foram colocados, na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 1027 alunos. O IPB sublinha que mantém a tendência de crescimento dos últimos anos, sendo em 2020/2021 “muito significativo”, de 27%. “Estamos entre as cinco instituições que mais cresceram a nível nacional, os resultados são francamente bons”, considera o presidente do politécnico, Orlando Rodrigues, que acrescenta que foi alcançado “o maior número de colocações no IPB” na primeira fase Prevê-se que os alunos matriculados no primeiro ano ultrapassem, pela primeira vez, a cifra dos 2800. Não houve nenhum candidato em 10 cursos: de engenharias Zootécnica, do Ambiente, Civil, Electrotécnica e de Computadores, Mecânica e de Energias Renováveis, Tecnologia e Gestão Industrial, Relações Lusófonas e Língua Portuguesa, Informática e Comunicações e Enologia, curso aberto este ano. Orlando Rodrigues acredita que as vagas serão preenchidas noutros concursos de acesso. “Os cursos que têm maior dificuldade em completar as vagas nesta fase são os das áreas de engenharias, que requerem como provas específicas física e matemática e os alunos têm maior dificuldades nessas áreas. O que não significa que não tenham procura, porque temos outras formas de entrada no ensino superior”, adiantou ainda. Por outro lado, os cursos de desporto, comunicação e jornalismo, marketing e gestão ficaram cheios. As matrículas são, este ano, feitas on-line, mas alguns novos alunos chegaram já esta segunda-feira ao IPB, dia em que as aulas começaram. Mariana Vieira veio de Marco de Canaveses e escolheu o IPB porque “é mais perto de casa” e conhece “já muita gente aqui e fizeram boa publicidade do politécnico”. Também pesou na escolha da caloira de gestão a segurança nesta época de pandemia. Mas neste ano atípico, as preocupações dos novos alunos mantêm-se, como “arranjar casa, é o mais difícil”. Esta é também a primeira semana de António Sanchez em Portugal. Veio de Espanha, para estudar administração de empresas. “Aqui é próximo da fronteira, muita gente fala espanhol e ajudam- -nos muito, a adaptação está a ser muito boa”, contou. O aluno de Erasmus explica que a escolha recaiu em Bragança porque “a zona está perto da cidade natal e para onde é mais fácil viajar”, porque evita “apanhar um avião e ir para sítios mais longe, como a Polónia”, nesta altura. Nos concursos para alunos internacionais, o número de candidaturas superou o número de vagas disponíveis, havendo cerca de quatro candidatos para uma vaga, o que se traduziu na colocação de 1657 alunos internacionais. Espera-se que o politécnico ultrapasse os nove mil alunos. Apesar das limitações impostas devido à Covid-19, os alunos mais velhos fazem questão de continuar a receber e apoiar os novos colegas nesta primeira semana. “As candidaturas são on-line, mas estamos aqui como voluntários a dar informação para eles se integrarem e a entregar um kit, com máscara, álcool gel e informação sobre Bragança”, conta. “Acho que a tradição se deve manter, independentemente da Covid-19, acho que merecem a mesma recepção que outros tiveram noutros anos”, Adriana Ribeiro. Em todo o país, foram colocados perto de 51 mil estudantes, mais 15% face ao ano passado, sendo este o valor mais alto de sempre. Covid cancela praxes Este ano, não vão ser permitidas praxes no IPB. A decisão saiu de uma reunião que aconteceu na tarde desta segunda-feira com as associações de estudantes. “Já houve orientações a nível nacional, nesse sentido. Os estudantes entendem, que nas actuais circunstâncias, não há condições para haver as actividades de integração dos novos alunos da forma como tradicionalmente se faziam”, referiu Orlando Rodrigues.