João Geraldo e Matilde Pinto convocados para os Jogos Europeus Cracóvia-Malopolska 2023

O mesatenista João Geraldo vai representar a selecção nacional masculina de ténis de mesa nos Jogos Europeus Cracóvia-Malopolska 2023, na Polónia, entre os dias 21 de Junho e 2 de Julho.

João Geraldo, que vai competir em singulares e por equipas, integra a equipa lusa, que é orientada por Ricardo Oliveira, com Marcos Freitas, João Monteiro e Tiago Apolónia.

O atleta transmontano, que é o português com melhor classificação no ranking mundial (46.º), participou, em Maio, no Campeonato do Mundo de Ténis de Mesa em individual, que se realizou em Durban, na África do Sul.

A comitiva nacional, em femininos, conta ainda com a campeã nacional sub-19, Matilde Pinto, jogadora do CTM Mirandela, Inês Matos, jogadora que representa o CTM Mirandela em seniores e o Boa Hora na formação, Fu Yu e Shão Jieni. A equipa feminina é orientada pela treinadora do CTM Mirandela, Xie Juan.

O ténis de mesa é uma das 23 modalidades em que Portugal vai participar nos Jogos Europeus, um total de 210 atletas. Trata-se da maior comitiva apresentada pelo Comité Olímpico de Portugal.

A terceira edição Jogos Europeus, que vão decorrer entre os dias 21 de Junho e 2 de Julho, na Polónia, vão reunir cerca de 7500 atletas, de 48 países, em 30 modalidades/disciplinas.