Jogador brigantino vai jogar na Hungria

O jogador natural de Bragança vai continuar a jogar no estrangeiro. Desta vez o brigantino muda-se para a Hungria para representar o Dunaferr, emblema que subiu esta temporada à 1ª divisão de futsal.

“As expectativas são boas. O objectivo é ficar entre os cinco primeiros classificados, lugares que dão acesso aos play-offs. Quanto às esquipas que ficam nos três primeiros lugares jogam o play-off de acesso à UEFA CUP”, disse o jogador.

No Dunaferr, Vidinha vai ser treinado por Sérgio Benatti, antigo campeão do mundo de futsal com a camisola do Brasil, em 1989, e como treinador conseguiu o mesmo título no comando técnico da Bélgica.

O futsal está a ganhar cada vez mais expressão na Hungria. “Pelo que sei na Hungria estão a fazer um grande investimento na modalidade”, referiu.

Na época passada, o brigantino representou o Heracles Formia de Itália. O campeonato transalpino terminou de forma precoce devido à pandemia da Covid-19. “Ainda fizemos dois jogos já com a pandemia. Entretanto, fomos dispensados uma semana para avaliar a situação mas não foi possível retomar a competição e o campeonato terminou”, recordou.

Itália, França e, agora, Hungria são os países onde já jogou o brigantino. Vidinha não coloca de lado a possibilidade de regressar a Portugal, mas jogar no estrangeiro compensa em termos financeiros. “Já tinha dito numa entrevista anterior que no estrangeiro os ordenados são muito mais elevados do que no nosso país. Depois, ainda sou jovem e quero experimentar outros campeonatos.

Vidinha começou a jogar futsal nos Pioneiros de Bragança. Como júnior teve oportunidade de se testar no SC Braga. Foi o ponto de partida para a primeira aventura no estrangeiro no Eta Beta em Itália. Seguiu-se o Paris Métropole em França, o Heracles Formia em Itália e agora o Dunaferr na Hungria.