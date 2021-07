Jogos do Encontro Regional de Futebol de Praia definidos

Já estão definidos os calendários de jogos dos Encontros Regionais de Futebol de Praia feminino e masculino da A.F. Bragança.

A competição arranca com o quadro feminino, nos dias 17 e 18 de Julho, na Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros. Vila Flor SC, GD Macedense, Santo Cristo e AD Paredes são as equipas inscritas para a prova.

O primeiro dia de competição começa com a partida Macedense – Vila Flor SC à 10h00, seguido do Santo Cristo – AD Paredes, às 11h30.

A final joga-se no domingo, dia 18 de Julho, às 18h00.

Quanto ao Encontro Regional de Futebol de Praia masculino está marcado para os dias 23 e 24 de Julho e conta com oito equipas: G.D. Macedense, C.A. Macedo de Cavaleiros, CSP Vila Flor, Vila Flor SC, SC Mirandela, GD Cachão, Argozelo e FC Açores.

No dia 23 jogam-se os quartos-de-final e em agenda estão os jogos FC Açores – GD Macedense, CA Macedo de Cavaleiros – CSP Vila Flor, Vila Flor SC – SC Mirandela e GD Cachão – Argozelo.

No dia 24 jogam-se as meias-finais, às 10h00 e às 11h30, e a final às 18h00.