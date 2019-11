Jogos dos quartos-de-final da Taça da A.F. Bragança definidos

Na primeira mão, marcada para o dia 1 de Dezembro, o Vilariça recebe o Argozelo, o Macedo joga em casa com os Estudantes Africanos, o Vimioso defronta o GD Mirandês e o Rebordelo joga com o Carção. A segunda mão joga-se no dia 16 de Fevereiro de 2020.

No sorteio, realizado esta noite, também ficou definido o quadro de jogos das meias-finais. O vencedor do encontro Vilariça – Argozelo vai defrontar o vencedor do Vimioso – GD Mirandês e Rebordelo/Carção joga com Macedo/Estudantes Africanos.

O primeiro jogo das meias-finais tem data marcada para 15 de Março do próximo ano e o segundo joga-se a 19 de Abril.

A final da Taça Distrital FirstStop realiza-se a 17 de Maio de 2020, faltando apenas divulgar o local da realização do derradeiro encontro.