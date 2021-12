Jorge Gomes cai para terceiro na lista à Assembleia da República

A lista foi elaborada no passado fim- -de-semana, numa reunião da Federação Distrital do PS. Em segundo lugar está Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, e em terceiro Jorge Gomes, presidente da Federação Distrital do Partido Socialista. Como suplentes está Catarina Pinto, Tito Resende e Ana Luís Peleira. Na altura do fecho do Jornal Nordeste, a lista ainda não tinha sido aprovada pelo Conselho Nacional do partido, que iria acontecer na segunda-feira à noite, em Lisboa. No entanto, ao que tudo indica será aprovada.