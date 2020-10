Jovem de Macedo de Cavaleiros arrecada Prémio Literário Nortear

Célia Fraga, natural de Vale da Porca, no concelho de Macedo de Cavaleiros, é a premiada do concurso que pretende incentivar a produção literária entre a juventude e, ao mesmo tempo, favorecer a circulação e distribuição de obras para reforçar o diálogo cultural entre os dois territórios. Com 31 anos, Célia Fraga, licenciada em Ciências da Linguagem e Mestre em Realização em Cinema e Televisão, conquistou a preferência do júri do concurso com uma história, passada no verão de 1974, sobre as dificuldades de adaptação a uma pequena aldeia do Nordeste Transmontano de dois jovens retornados de uma ex-colónia africana. “Às vezes, ouvia algumas histórias, na minha aldeia, sobre pessoas que tinha retornado de África e acho que é uma situação que não está muito divulgada porque geralmente estas histórias estão mais centradas em ambientes urbanos e não rurais”, explicou a autora do conto “Ganapos”. Professora de português e realizadora, Célia Fraga admitiu que já escreveu guiões cinematográficos mas ainda não se tinha aventurado na literatura porque “é uma tarefa um bocadinho mais exigente” e “estava um pouco insegura”. “Vi o concurso, achei que era uma boa oportunidade para divulgar o meu trabalho e arrisquei”, contou a jovem, que estudou e vive no Porto. Além do prémio monetário de três mil euros, Célia Fraga vai ainda ter o conto publicado, numa edição bilingue, em português e em galego. “Agrada-me bastante ter uma obra publicada”, sublinhou a autora, que acrescentou ter ficado “bastante satisfeita” com o prémio, ainda que não estivesse à espera, pois não tinha conhecimento da “qualidade” dos outros trabalhos. Assumindo que pretende continuar a escrever, Célia Fraga já escreveu algumas curtas metragens. Neste campo distingue-se com o filme “Cinzas”, agraciado, em 2019, com o Prémio do Público para o Melhor Filme de Estudante, na primeira edição do “Kalajoke Film Festival”, na Finlândia, e com a Menção Honrosa Especial-Criatividade do Concurso Entre Escolas, no âmbito do Fantasporto. O Prémio Literário Nortear é uma iniciativa desenvolvida em colaboração com a Secretaria de Cultura, Educação e Ordenação Universitária da Xunta de Galicia, a Direcção Regional de Cultura do Norte de Portugal e Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte de Portugal, no enquadramento do memorando de entendimento assinado entre as três entidades a 23 de Abril de 2015. Ao VI Prémio Literário Nortear concorreram 30 trabalhos produzidos por jovens escritores, com idades compreendidas entre os 16 e os 36 anos. Em 2019, o projecto foi considerado a melhor iniciativa cultural transfronteiriça, tendo-lhe sido atribuído o prémio “Sail of Papenburg”, pela Assembleia Geral da Associação de Regiões Fronteiriças da Europa.