Jovens atletas do Studio-83 EssenceBjj sobem ao pódio no Campeonato Europeu Kids 2024

A academia de artes marciais brigantina Studio-83 EssenceBjj conquistou quatro medalhas de prata e três de bronze no Campeonato Europeu Kids 2024, que se realizou no Complexo Desportivo do Casal Vistoso, no fim-de-semana, em Lisboa.

A competição contou com os melhores atletas do mundo até aos 15 anos de idade e teve a participação de mais de dois mil atletas. Do Studio-83 EssenceBjj destacaram-se Inês Ferreira e Afonso Patrício que se sagraram vice-campeões europeus kids nas categorias de Faixa Cinza Júnior Ultra Pesado e Faixa Verde Teen 3 Ultra Pesado, respectivamente.

Carolina Antas Medeiros também conquistou a medalha de prata, na vertente Faixa Cinza Júnior 2 Ultra Pesado e Laura Carolina Diegues Alves conseguiu a prata na Faixa Cinza Teen 2 Pesado.

As medalhas de bronze foram alcançadas por Maria Sarmento Santos, Faixa Cinza Júnior 3 Leve, Inês Fraga Andrade, Faixa Cinza Júnior 2 Pesado e Ema Rodrigues Gonçalves, Faixa Cinza Teen 1 Pesado.

Com estes resultados, a equipa Studio83-Essencebjj subiu no ranking mundial e garantiu medalhas para a região transmontana no Campeonato Europeu Kids 2024.