Ligação de alta velocidade Porto-Madrid pode incluir estações no distrito de Bragança

Esta associação tem como grande missão implementar e divulgar os valores históricos, patrimoniais, culturais e sociais do distrito de Vila Real e nas regiões do Douro, Trás os Montes e Beira Alta bem como desenvolver e apoiar actividades nos domínios cultural, social, desportivo e recreativo. Para já, no âmbito da consulta pública do Plano Nacional Ferroviário, a associação do distrito de Vila Real apresentou, em Setembro, um estudo, que foi submetido ao Ministério das Infra-Estruturas. Agora, a entidade considera que é altura de envolver todos os actores da região transmontana nesta discussão, sendo que o objectivo passa por pressionar o Governo a avançar com o projecto, que se prevê que seja superior aos quatro mil milhões de euros. O estudo, além de vir “alterar o paradigma de como se olha para o território”, “evidencia a viabilidade técnica de construção de uma linha de alta velocidade de tráfego misto, a qual permitirá devolver à região um caminho-de-ferro moderno, invertendo-se uma dependência exclusiva do transporte rodoviário para a mobilidade de pessoas e bens”, declarou Luís Almeida, da Associação Vale D’Ouro, que acrescentou ainda que, nesta fase, “é importante que se concluam os estudos referentes à parte de viabilidade económica”. O traçado, que foi elaborado de acordo com as normas do Administrador de Infra-Estruturas Ferroviárias espanhol, prevê ligar o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, à linha de Alta Velocidade Madrid/ Galiza, passando por Paços de Ferreira, Amarante, Vila Real, Alijó, Mirandela, Podence, em Macedo de Cavaleiros, e Bragança. O estudo foi submetido, através da plataforma do plano nacional ferroviário, ao Ministério das Infra-Estruturas e Luís Almeida diz ter indicações que o assunto está a ser bem acolhido. Esta proposta da Associação Vale D’Ouro prevê que 43 minutos separem o Porto de Vila Real e que até Bragança se demore apenas 1h14m. Para Luís Almeida, este traçado iria permitir abrir a Europa a toda a região transmontana. “Com estes tempos de viagens é possível chegar fazer Porto-Madrid em três horas e chegar a Paris em oito ou nove. Permitia até um novo fluxo turístico”, disse Luís Almeida.