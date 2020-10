Limitações na circulação entre concelhos pode levar ao adiamento dos jogos

Segundo a edição online do jornal Record as várias federações desportivas estão reunidas com o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, “no sentido de determinar como serão as competições no próximo fim-de-semana”.

Ainda segundo a mesma publicação, “numa primeira fase da reunião apenas estavam garantidos os encontros de futebol da Liga NOS e da 2.ª Liga, mas nos últimos minutos, em virtude da pressão de várias federações, a solução foi reaberta e os jogos das principais divisões de outras modalidades podem ser viabilizados, em masculinos e femininos”.

A nível distrital a A.F. Bragança já adiou o jogo da primeira eliminatória da Taça Distrital entre Macedo e Vila For SC. A partida estava marcada para o próximo domingo e foi reagendada para o dia 4 de Novembro. Em relação ao distrital de futsal, que tem pontapé de saída marcado para amanhã, deverá ser comunicada a decisão da AFB ainda esta quinta-feira.