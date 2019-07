Macedense começa a arrumar a casa para a nova temporada

Neste defeso o clube de Macedo de Cavaleiros já renovou com sete jogadores. Zé João, Carlos Pires, Rafael Esteves, Lameirão, o guarda-redes Filipe Neto, o jovem Tiago Pires e o capitão Paxa assinaram por mais uma época.

Num ano em que o Macedense comemora bodas de prata, o clube tem agendado um torneio triangular para o dia 31 de Agosto que vai contar com dois emblemas da Liga SportZone, o Viseu 2001 e Candoso.

Entretanto, o GDM foi condecorado pela autarquia de Macedo de Cavaleiros com a Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro, no passado sábado.

O clube tem mostrado grande dinâmica desportiva. Para além do futsal conta ainda com as modalidades de basquetebol, voleibol e xadrez.