Macedense garante manutenção

Está concretizado o principal objectivo da época do Grupo Desportivo Macedense. A formação de Macedo de Cavaleiros garantiu a manutenção no Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão, após o triunfo fora de portas por 2-7 frente ao Ossela, lanterna vermelha da série 2.

O jogo que, à partida, parecia fácil para o Macedense complicou-se na primeira metade. A equipa de Oliveira de Azeméis marcou logo nos primeiros segundos de jogo através de Caio Santos e chegou ao 2-0 por Bruno Costa aos sete minutos. Como se não bastasse a desvantagem no marcador, o Macedense ficou sem Matouças. O guarda-redes foi expulso aos 9’, depois de ver vermelho directo.

Os transmontanos reagiram e Pauleta reduziu, de penálti, para 2-1 aos 14’, dando início à reviravolta no marcador.

Na segunda metade, o Macedense não deu margem de manobra ao adversário e com naturalidade virou o resultado a seu favor.

Zé João igualou (2-2) aos 22’ e Riquinho apontou dois golos de rajada, colocando o marcador em 2-4. O guarda-redes Paxa voltou a mostrar jeito para marcar ao dilatar o resultado (31’) para 2-5. Pedro Miguel rubricou o 2-6 e Zé João fixo o resultado em 2-7, fez o segundo da conta pessoal, aos 36 minutos.

Apesar das dificuldades iniciais do jogo, o Macedense saiu de Oliveira de Azeméis com a vitória e a manutenção garantida a duas jornadas do final do campeonato. “Matematicamente está garantido que o Macedense fica na II Divisão no próximo ano, que era o nosso principal objetivo. O jogo foi mais complicado do que pensávamos. Fomos para intervalo a perder por 2-1, mas conversámos e os jogadores perceberam o que tinham feito de mal. Ajustámos e na segunda parte a qualidade da equipa que somos ficou demonstrada”, referiu Bruno Angélico, treinador-adjunto do GDM.

O triunfo teve dedicatória. “O mister Costinha esteve, neste último mês, mais afastado da equipa presencialmente, mas nunca completamente, porque foi operado, e o grupo quer-lhe dedicar esta vitória e manutenção”.

Agora, a festa será feita em Macedo de Cavaleiros, no próximo sábado, junto dos adeptos frente aos Amigos de Cerva.

O Macedense segue no segundo lugar com 22 pontos.