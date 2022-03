Macedense realiza primeiro jogo em casa na Taça Nacional de Basquetebol sub-19 feminina

Depois de adequadas as tabelas do Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros às condições determinadas pela Federação Portuguesa de Basquetebol, o Grupo Desportivo Macedense realizou, este sábado, o primeiro jogo em casa a contar para a Taça Nacional de Basquetebol sub-19 feminina.

As macedenses não foram felizes na jornada 7 da série Norte B já que perderam 17-124 com o UAA Aroso, líder da prova à condição, já que a jornada só fica completa amanhã.

A equipa treinada por Paulo Lopes continua a sentir bastantes dificuldades numa prova que já se antevia muito exigente. “Foi todo um jogo muito pouco conseguido, tanto ofensivamente como defensivamente. Temos muita coisa a melhorar”, afirmou o técnico do GDM.

O G.D. Macedense ocupa o sexto lugar, último, com seis pontos e na próxima jornada, marcada para o dia 2 de Abril volta a jogar em casa com o BC Limiense. O jogo está marcado para as 11h00, no Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros.