Macedense sofre derrota caseira

A formação treinada por António Aires perdeu por 1-6 com o Fafe na segunda jornada da série A do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

Ao Macedense faltou eficácia no ataque e coesão defensiva frente a um adversário bastante assertivo. Aos visitantes valeu ainda a boa exibição do guarda-redes, Luís Moura.

Em três minutos o Fafe apontou outros tantos golos através de André Guimarães (4’, 6’), e Vítor Ribeiro (7’), prevalecendo o 0-3 até ao intervalo.

Na segunda metade, Patrick Simão reduziu para 1-3 aos 21’ mas não foi suficiente para inverter o resultado já que os forasteiros voltaram à carga com um golo de João Mota (24’). O quinto tento dos fafenses resulta de um lance de infelicidade do guarda-redes do Macedense, Paxa fez autogolo. Aos 37’, Micael fixou o resultado em 1-6.

O Macedense é oitavo classificado com um ponto e na próxima jornada recebe os Pioneiros de Bragança.