Macedense soma vitória caseira e iguala o líder

O Grupo Desportivo Macedense levou de vencida os Amigos de Cerva na penúltima jornada da fase de manutenção da série 2 do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

A formação de Macedo de Cavaleiros somou um triunfo caseiro por 6-5 no último jogo em casa da temporada.

As duas equipas transmontanas partiram para o encontro tranquilas, pois ambas já tinham garantido a permanência no segundo escalão do futsal português.

A partida começou melhor para os visitantes e ao intervalo venciam mesmo por 1-2. Nos primeiros segundos, Nuno Faria fez o primeiro golo para os comandados de Fernando Parente, técnico que já orientou o Macedense. Zé João igualou (1-1) logo de seguida e Leonardo Martins devolveu a vantagem aos Amigos de Cerva aos 17 minutos.

Na segunda metade, o Macedense deu a volta ao marcador e conseguiu carimbar a vitória. Pauleta restabeleceu a igualdade aos 21’, Richie apontou dois golos num minuto, aos 28’, e colocou o marcador em 4-2. Edmilson avolumou o resultado ao rubricar o 5-2.

A formação de Cerva não baixou os braços e conseguiu reduzir para 5-4 com golos de José Magalhães e José Oliveira.

O GDM voltou à carga com um tento de Carlos Pires aos 32 minutos e José Oliveira ainda apontou o quinto golo dos forasteiros, aos 33’, mas não foi suficiente para impedir o triunfo do Macedense.

Com este resultado, o GDM igualou o Albufeira, líder da competição, na tabela classificativa, ambos têm 25 pontos cada.

Terminar a época na primeira posição seria a soma de mais um prémio. Mas mesmo que isso não aconteça, “estão de consciência tranquila pelo que já foi alcançado”, afirmou Bruno Angélico.

O técnico-adjunto do Macedense considera que a vitória frente aos Amigos de Cerva afirma o GDM como a melhor equipa de futsal transmontana. “Este jogo definia a melhor equipa de futsal de Trás-os-Montes. Nós somos a referência de Trás-os-Montes no futsal. O Cerva tem uma excelente equipa, está muito bem orientado, mas nós queríamos vincar esse aspecto, a melhor equipa, e conseguimos”.

Fernando Parente, técnico da equipa visitante, justifica o resultado com algumas falhas da sua equipa. “Mostrámos alguma qualidade, mas falhámos em alguns pormenores. É assim que crescemos e ficou o aviso do que não devemos fazer no próximo jogo”.

O Macedense vai terminar o campeonato fora de casa, no dia 27 de Maio, frente ao Barbarense.

Foto de Julieta Carneiro