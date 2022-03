Macedo de Cavaleiros é o palco das grandes decisões da Taça Distrital de Futsal

Está tudo pronto para a Final Four da Taça Distrital de Futsal masculino e feminino. Macedo de Cavaleiros é, a partir desta sexta-feira, a capital do futsal e o palco das grandes decisões.

O pontapé de saída é dado mais logo, às 21h00, com o jogo das meias-finais em femininos, que coloca frente a frente o Grupo Desportivo Macedense e a Associação Desportiva Paredes. Quem vencer o jogo defronta na final, marcada para domingo, às 15h00, os Estudantes Africanos, que garantiram o aceso directo ao derradeiro encontro.

Para amanhã estão reservados os jogos das meias-finais em masculinos. As emoções do futsal começam logo às 10h30 com o jogo entre Clube Académico de Mogadouro e Alfandeguense.

Sendo um jogo a eliminar “não há favoritos”, disse Artur Pereira, técnico do Mogadouro. O treinador mostrou-se crítico em relação à hora em que é realizada a partida. “Penso que não é um horário convidativo para a divulgação da modalidade”.

Quanto ao Alfandeguense procura conquistar, pela primeira vez nos seus 43 anos de história, um troféu em seniores. To Mané, treinador da formação de Alfândega da Fé, prevê um bom jogo frente a um dos candidatos à subida. “Será um jogo bem disputado. O Mogadouro tem uma boa equipa e talvez seja a melhor equipa do campeonato”.

Depois, às 14h00, entram em campo Vimioso e CSP Vila Flor. A equipa treinada por Paulo Gonçalves, que foi finalista da última edição, só pensa em chegar à final, mas o técnico não espera facilidades frente a uma formação muito jovem. “Quando se chega a uma Final Four todas as equipas querem chegar à final. Sabemos que nunca são jogos fáceis, pois as meias-finais jogam-se apenas a uma mão”, referiu o treinador do Vimioso.

E o CSP Vila Flor, detentor do troféu, tem uma palavra a dizer nesta Final Four. A equipa treinada pelo veterano Pica, que sempre que é necessário vai a jogo, quer repetir o feito da temporada 2019/2020, apesar de o técnico antever dificuldades. “Tivemos alguma dificuldade este ano em formar o plantel. Quando é um jogo único todas as equipas têm uma palavra a dizer. Vamos jogar para ganhar”, referiu o técnico, Pica.

As finais jogam-se no domingo às 15h00, em femininos, e às 18h00, em masculinos.

Foto de A.F. Bragança