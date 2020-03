Maioria dos golos marcados na série A têm marca “made in Portugal”

Na série A do Campeonato de Portugal foram marcados 663 golos em 25 jornadas e foram realizados 225 jogos. A estatística é da página “Campeonato de Portugal – Campeonato das Oportunidades”.

Um dado curioso e a reter é que cerca de 60 por cento dos 663 golos foram marcados por jogadores portugueses, 397 no total.

No total dos golos marcados 21 foram autogolo e 75 de penálti. A jornada em que foram registados mais golos foi a 20ª com 37 no total. Já a 6ª e a 11ª jornada foram as que tiveram menos golos, apenas 19.

O Vizela regista o melhor ataque, 64 golos marcados, e o Fafe a melhor defesa, 18 sofridos.

O pior registo pertence ao Câmara de Lobos com o menor número de golos marcados, 15, e o maior número de golos sofridos, 79.

O Vizela é a equipa com mais vitórias (19), o Câmara de Lobos a formação com mais derrotas (21), AD Oliveirense e Maria da Fonte as que regista mais empates (10).

No que diz respeito aos emblemas transmontanos em prova na série A o Chaves Satélite é a equipa com mais pontaria já que soma 44 golos nas 25 jornadas realizadas. Em sentido inverso, o G.D. Bragança tem apenas 24.

No que diz respeito à melhor defesa pertence ao Montalegre, 32 golos sofridos, já a pior é a do Pedras Salgadas com 43.

O Montalegre é o emblema transmontano com mais vitórias (10), o Bragança o que tem mais derrotas (14) e também mais empates, oito no total, tal como o Pedras Salgadas.

A nível individual, Diogo Ribeiro, avançado do Vizela, é o melhor marcador da série A com 20 golos.