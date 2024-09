“Mais do que pagar prejuízos, é fazer prevenção e por isso trabalhamos muito naquilo que é a gestão do dia-a-dia da zona de caça”

O Parque Natural de Montesinho comemora 45 anos. Os desafios actuais são muito diferentes daqueles que se enfrentavam há 45 anos?

De facto, os principais desafios do parque são ligeiramente diferentes daqueles que existiam há 45 anos. Quando se criou o parque, havia um propósito que existe hoje, naturalmente, de salvaguarda do seu valor natural, do seu património natural, da sua biodiversidade, das suas paisagens, também das suas tradições culturais, que se mantêm, obviamente, como grande propósito até hoje. Mas o enquadramento existente à data é bastante diferente do enquadramento que temos hoje.

