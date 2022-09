Mário Freitas chamado à Selecção Nacional de Futsal

Mário Freitas está de regresso à Selecção Nacional de Futsal. O ala da A.F. Fundão foi chamado pelo técnico nacional, Jorge Braz, para substituir o lesionado Tiago Brito (SC Braga/AAUM) na lista de convocados para a Finalíssima, prova da UEFA/CONMEBOL que se vai disputar em Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 15 e 18 de Setembro.

A última vez que o mogadourense foi convocado para os trabalhos da selecção nacional foi em Novembro de 2021 para dois particulares com os Países Baixos.

Portugal vai disputar a prova com a Argentina (vencedora da Copa América), Espanha (chamada para substituir a vice-campeã europeia Rússia) e Paraguai (finalista vencido da Copa América).

A formação lusa concentra-se no próximo domingo, na Cidade do Futebol, partindo no mesmo dia para Madrid e, posteriormente, para Buenos Aires.

O primeiro encontro de Portugal, bicampeão europeu de futsal, é com o Paraguai, no 15 de Setembro. A final da prova está marcada para o dia 18.

Foto de FPF