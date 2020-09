Mário Freitas e Edu Sousa convocados para o estágio da Selecção Nacional de Futsal

O mogadourense Mário Freitas e o mirandelense Edu Sousa fazem parte da lista de convocados, divulgada hoje, para o estágio de preparação da equipa das quinas, marcado para os pavilhões dos Leões de Porto Salvo e da Quinta dos Lombos, de 20 a 23 de Setembro.

Dois anos depois da última chamada à Selecção Nacional de Futsal, Mário Freitas, que representa a AD Fundão, regressa às opções do técnico nacional, Jorge Braz.

O jogador natural de Mogadouro foi um dos melhores marcadores da Liga Placard, época 2019/2020, que terminou de forma precoce devido à pandemia da Covid-19, com 19 golos e o jogador com mais assistências, 32.

Outro transmontano convocado é Edu Sousa. O guarda-redes de Mirandela, que defende a baliza dos espanhóis do Vinã Valdepenãs, foi eleito o melhor guarda-redes do campeonato espanhol de futsal.

Edu superou a concorrência de Jesús Herrero (Inter Movistar) e Juanjo (Barcelona), tornando-se no primeiro jogador do Valdepeñas a ser distinguido com o prémio, logo na primeira época ao serviço do clube, onde realizou 30 jogos e apontou 1 golo.

Quanto ao estágio marca o regresso da Selecção Nacional aos treinos. A última concentração da equipa das quinas foi em Fevereiro, na Póvoa de Varzim, no apuramento para o Campeonato do Mundo.