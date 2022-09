Martim Quitério segundo classificado em Fafe

A cidade de Fafe recebeu, este sábado, uma prova da Associação de Ciclismo do Minho. O Prémio Fafe – Sala de Visitas do Minho contou com cerca de uma centena de ciclistas, nos escalões de pupilo/benjamins, iniciados, infantis e juvenis, em masculinos e femininos.

Martim Quitério, jovem ciclista do C.C. Mirandela, destacou-se em infantis. O mirandelense alcançou a segunda posição no pódio, com o tempo de 0:22:05, a 30 segundos do vencedor, José Gomes (Landeiro/KTM/Matias & Araújo/Frulact).

Depois de Fafe, Martim Quitério participa no 36º Prémio de Ciclismo Cidade de Barcelos. A prova, que também pontua para o Campeonato de Ciclismo do Minho, está marcada para o dia 11 de Setembro.

Foto de Marcelo Lopes Photo